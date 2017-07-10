Геворг Костанян доволен своей работой генеральным прокурором: видео

Геворг Костанян не в курсе, применяются ли в отношении «Сасна црер», или в чьем отношении применяются или не применяются статьи 218 и 219 Уголовного кодекса Армении. Они предусмотрены для тех случаев, когда лицо освобождается от уголовной ответственности при добровольном сложении оружие и не совершении других преступлений. Об этом член парламентской фракции РПА Геворг Костанян сказал сегодня во время беседы с журналистами в парламенте. Журналисты адресовали бывшему генеральному прокурору также и вопросы по делу «1 марта».

Геворг Костанян сначала подобно представил, почему дело о гибели 10 человек было решено выделить в отдельное производство, а затем отметил: «По моему глубокому убеждению, я обеспечил все возможные направления для эффективного расследования. Дальнейшее расследование, я думаю, более подробно представит уже Артур Давтян, так как это уже вне моей компетенции». На вопрос, почему расследование искусственно затягивалось, он ответил, что ничего подобного не было. «Многие обстоятельства дела остались невыясненными, и пока требуют прояснения. Об этом говорит и то, что расследование продолжается, не прекращено».

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