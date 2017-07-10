«Вы, в конце концов, скажете, есть в Армении секс или нет?»: Никол Пашинян – главе ЦИК Тиграну Мукучяну: видео

Депутат из фракции «Елк» Мане Тандилян обратилась к председателю ЦИК РА Тиграну Мукучяну с вопросами о предвыборных взятках, применении административного ресурса, историях со школами, аудиозаписью с предвыборного собрания «САС» и случае «зибиликса». Она указала, что это целый пакет, который дискредитирует Республиканскую партию. «Какие еще нужны основания, чтобы применить против РПА санкции и восстановить атмосферу доверия?».

Тигран Мукучян ответил, что не согласен со сказанным, и что для повышения доверия делается многое, что ЦИК впервые принимал решения в присутствии представителей партий и общественных организаций, что таков новый стиль работы, и было обсуждено примерно двадцать решений с обеспечением публичности.

Другой депутат из фракции «Елк» Лена Назарян призвала Тиграна Мукучяна привести конкретный пример применения административного ресурса. Мукучян ответил, что затруднится привести абстрактный пример, так как комиссия делает свои заключения на основе конкретных дел. На это Лена Назарян ответила, что тот не может привести пример, потому что при любом приведенном примере это окажется РПА.

Лена Назарян привела цитату из аудиозаписи одного из директоров школ, напомнила, о словах директора гюмрийской школы, что они запугивают всеми способами, и в этом деле она действует вместе с мужем, и у нас есть готовый список на 1700 человек: «Вы оправдали действия этого человека, объявив, что список из 1700 человек касался избирателей их избирательного участка. У меня складывается впечатление, что вы можете оправдать все». Мукучян ответил, что впечатление ошибочное. Дело по Гюмри направлено в прокуратуру для изучения.

Никол Пашинян попросил уточнить, существует ли, на его взгляд, в природе злоупотребление административным ресурсом, или это результат злого воображения темных сил? Могли ли директора школ вписать родителей учеников своей школы и создать фон, делать это в рабочее время, или командный состав полка ППС мог бы составить список и факсом отправить в предвыборный штаб РПА? «Описанный вами административный ресурс похож на кота, которого, как бы вы его ни бросали, все равно падает на лапы. В связи с вашими словами я вспомнил одну расхожую советскую фразу, что в СССР секса нет. Теперь из ваших слов получается, что в Армении вообще нет злоупотребления административным ресурсом», – сказал Пашинян.

Мукучян ответил, что в природе существует злоупотребление административным ресурсом, и определение ему дает закон. Пашинян снова спросил: «Вы, в конце концов, можете сказать, есть в Армении секс, или нет? Я имею в виду предвыборные взятки и злоупотреблением административным ресурсом. Если вы заявляете, что нет, мы примем это к сведению».

Председатель ЦИК ответил, что ответы на все эти вопросы даны в итоговом документе по выборам».