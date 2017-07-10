Эдуард Шармазанов: «Политические отношения между Москвой и Баку вступили в неблагоприятную фазу»

Недавние инциденты на границе Эдуард Шармазанов назвал «неудавшимся шоу» уловок Азербайджана для отвлечения внимания международного сообщества. Выступая сегодня перед журналистами в парламенте по поводу предстоящей завтра в Вене встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Шармазанов указал, что глава внешнеполитического ведомства Армении должным образом и со всей жесткостью представит ситуацию и позицию обеих армянских сторон.

Эдуард Шармазанов обращает внимание на сообщение в российском информационном потоке последних дней, что к российским гражданам армянской национальности в Азербайджане проявляют дикое отношение: «Это весьма жесткий месседж, который говорит о том, что политические отношения между Москвой и Баку вступили в неблагоприятную фазу. Азербайджан не впервые осуществляет диверсию, и это заявление МИД России свидетельствует о том, что Москва недовольна Азербайджаном».

На вопрос Aravot.am, какую выгоду могут извлечь из этого армянские стороны, Шармазанов ответил, что не обо всем можно говорить вслух, но армянская дипломатия должна сделать все возможное, чтобы претворить в жизнь Венские и Санкт-Петербургские соглашения, так как без этого невозможно говорить о прогрессе.

Мы спросили также те, что после прошлогодней апрельской войны армянские стороны, ужесточив свою позицию, объявили о необходимости полноценного возвращения Арцаха к столу переговоров, какие дипломатические шаги на практике были предприняты? «Нам что, надо было хлопнуть дверью, и уйти?», – ответил он, добавив, что были предприняты соответствующие дипломатические шаги, и результатом этого стало также заявление Минской группы ОБСЕ, что Арцах должен быть полноценным участником переговоров.

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На наше замечание, что Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала как можно скорее стороны возобновить переговоры и достигнуть решений, Эдуард Шармазанов указал, что до этого Европейский парламент выступил с более важным заявлением, поставив акцент на вопросе самоопределения. «Это было дипломатическим успехом армянской стороны», – сказал он.