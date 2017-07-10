Перспективы развития Армении в рамках ЕАЭС обсудили в Ереване: пресс-релиз ЕАЭК

Какие возможности для развития есть у Армении в рамках членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отношение армянского бизнеса к интеграции и новые технологии обсудили 6 июля в Ереване на сессии «Республика Армения и ЕАЭС: новые возможности и перспективы развития».

Как отметил Вице-Премьер-Министр, министр международной экономической интеграции и реформ Республики Армения Ваче Габриелян в рамках сессии, большая часть населения страны поддерживает курс на ЕАЭС, но проблемы еще остаются и их нужно решать. И со многим может помочь справится цифровизация. «К примеру, она позволит обеспечить пищевую безопасность, – сказал Ваче Габриелян. – Внедрение прослеживемости товаров с использование цифровых технологий может помочь справиться с двойным налогообложением, упросить процесс уплаты налогов и т.д».

Важность развития цифры подчеркнула и член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, выступающая модератором сессии. «В мире происходит смена технологического уклада, осуществляется переход к новым экономическим отношениям, связанным с использованием информационных технологий, – заявила министра ЕЭК. – Армения которая почти 15 лет интенсивно занимается их развитием имеет большой потенциал в этой сфере, который может быть использован в ЕАЭС».

По мнению Карине Минасян, те государства, которые активно не включены в процесс цифровой трансформации, в ближайшие годы могут утратить свои конкурентные преимущества.

О необходимости оцифровывать промышленные процессы говорил заместитель Министра экономического развития и инвестиций Республики Армения Эмиль Тарасян. «Мы понимаем, что самостоятельно сеть с большими производственными мощностями мы не осилим, – уверен Эмиль Тарасян. – А интеграция и цифровизация поможет армянским производителям войти в производственные сети стран Союза. ЕАЭС дает нам шанс повысить производительность, расширить экспорт, от нас зависит как мы этим шансом воспользуемся».

Вопрос внедрения новых технологий в сельском хозяйстве затронул заместитель министра Министерства сельского хозяйства Армении Армен Арутюнян. По его словам, за последние несколько лет в Армении заметно увеличились инвестиции в интенсивное садоводство и развитие тепличных хозяйств. Интенсивное садоводство предполагает использование технологий по сокращению природных рисков, и способствует эффективному использованию природных ресурсов. Большая часть тепличных хозяйств оснащена последними технологиями, которые обеспечивают высокую урожайность.

Продолжая тему цифры, заместитель Министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Борис Демирханян отметил, что главная проблема в процессе внедрения цифровых технологий, не в цене или сложности их получения, а в нежелании многих понять, что привычные аналоговые технологии нужно заменять на цифровые.

Заместитель министра финансов Республик Армения Карен Тамазян говорил о выходе армянского бизнеса на рынок госзакупок в странах ЕАЭС. Он составляет около 300 млрд долл. США и может стать существенным «окном возможностей» для развития армянской экономики. Однако пока, по словам Карена Тамазяна, на этом рынке еще есть много технических проблем. Например, отсутствие в государствах Союза взаимного признания цифровых подписей. Но решение этих проблем – вопрос времени.

Как заявила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, перед ЕАЭС стоит три категории вызовов: связанные с научно-техническими революциями, социально-экономические и геоэкономические. И если на вызовы двух последних категорий страны Союза вполне успешно отвечают сообща, то на вызовы в сфере технологий –ответ пока слабый и необходимо работать в этом направлении.

Руководитель инспекционного органа по надзору за рынком Министерства экономического развития и инвестиций Республики Армения Левон Халикян рассказал об отношении бизнеса к интеграционным процессам. «За 2016-2017 года министерство провело более 20 встреч с армянскими предпринимателями для обсуждения технических регламентов, на которых, в частности, обсуждались изменения,произошедшие в их деятельности после вступления в Армении в ЕАЭС, – сообщил он. – Получаемые отзывы были исключительно позитивными. Потому что производители, которые вывозят свою продукцию, должны соблюдать один вид техрегламентов – принятых в Союзе».

Оценки выгодности вступления Армении в ЕАЭС и ЕС, выведенные коллективом по исследованию интеграционных процессов республики, озвучил представитель экспертного сообщества Ашот Тавадян. «Рост ВВП при вступлении Армении в Союз должен был составить 2%, это примерно 20 млн долл. США в год, – сказала Ашот Тавадян. – Но был оценен и ущерб от невступления в ЕАЭС, а также в ЕС. Отказавшись от евразийского объединения, мы теряли бы примерно 0,5 млрд долл. США в год, от невступления в ЕС потери составляют порядка 30 млн долл. США в год». Со второго года членства Армении в ЕАЭС прогноз улучшения экономических показателей страны начал сбываться. А рост экспорта республики в первом квартале 2017 года более чем на 30% дает возможность увеличить ВПП по итогам года на 7%.

Пресс-релиз Евразийской экономической комиссии