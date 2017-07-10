Именно руководство Азербайджана несет всю ответственность за последствия своих провокаций: Глава МИД Армении

Вновь представители Азербайджана, злоупотребляя данной платформой, вместо того, чтобы говорить о теме повестки – сотрудничестве в рамках Восточного партнерства, выступают с провокационными заявлениями, сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД стран Восточного партнерства в Кишиневе.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, соответствующее заявление Налбандян сделал в ответ на комментарии руководителя делегации Азербайджана касательно карабахской проблемы.

«Безопасность в регионе продолжает оставаться под угрозой из-за постоянно звучащих из Азербайджана угроз о применении силы в контексте карабахского конфликта. В апреле 2016 года Азербайджан развязал широкомасштабную агрессию против Арцаха, которая сопровождалась грубейшими нарушениями азербайджанской стороной норм международного гуманитарного права, зверствами в отношении гражданского населения, в том числе детей, женщин и стариков, глумлением над телами погибших, обезглавливаниями в стиле “Исламского государства”», – сказал Налбандян.

«Руководство Азербайджана 4 июля вновь, в печально известном стиле террористических организаций, как делало это множество раз прежде, использовало свой народ в качестве живого щита для обстрела Нагорного Карабаха с применением тяжелой артиллерии, в том числе РСЗО TR-107. В ответ Армия обороны Нагорного Карабаха была вынуждена прибегнуть к самозащите от агрессивных действий азербайджанской стороны», – подчеркнул глава МИД Армении.

«Пока Азербайджан не выполняет международные обязательства, взятые трехсторонними соглашениями о прекращении огня 1994-1995 гг., отказывается выполнять достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренности, в частности о создании механизма расследования нарушений перемирия, что может стать также механизмом предупреждения, то именно руководство Азербайджана несет всю ответственность за последствия своих провокаций», – указал Эдвард Налбандян.