Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 23:55 | Июль 10 2017
23:55 | Июль 10 2017

20-летний армянский солдат погиб на линии соприкосновения в Арцахе

20-летний армянский солдат погиб на линии соприкосновения в Арцахе

Сегодня примерно в 17:40 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии Օбороны Арцаха, расположенной на восточном направлении, в результате выстрела с азербайджанской стороны смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий АО Арцаха Вазген Погосян 1997 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Арцаха, отмечая, что для выяснения обстоятельств происшедшего ведется расследование.

«Министерство обороны Республики Арцах разделяет горечь тяжелой утраты и выражает свои соболезнования членам семьи, родственникам и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.

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Рубрики: Военные

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