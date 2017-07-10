20-летний армянский солдат погиб на линии соприкосновения в Арцахе

Сегодня примерно в 17:40 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии Օбороны Арцаха, расположенной на восточном направлении, в результате выстрела с азербайджанской стороны смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий АО Арцаха Вазген Погосян 1997 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Арцаха, отмечая, что для выяснения обстоятельств происшедшего ведется расследование.

«Министерство обороны Республики Арцах разделяет горечь тяжелой утраты и выражает свои соболезнования членам семьи, родственникам и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.