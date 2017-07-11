«Президентские выборы в Арцахе не будут выгодны для Арцаха»: Степан Сафарян

По мнению председателя Армянского Института международных отношений и безопасности (АИМОБ) Степана Сафаряна, в Азербайджане считали, что в результате пропаганды после апрельской войны армяне стали бояться, хотели верить, что их военные действия и провокации эффективны. Но сейчас в Азербайджане появился какой-то страх.

На встрече с журналистами в пресс-клубе «Айели» 6 июля господин Сафарян выразил обеспокоенность, что случившемуся на границе армянская сторона не дает адекватный ответ в дипломатической плоскости: «Я не помню случая, чтобы внешнеполитическое ведомство Армении выступило с адекватным ответом. Вспомните апрельские события, Талиш, произошедящее в приграничных селах, случай с Рамилем Сафаровым. Сейчас у меня нет надежд на то, что кроме протокольных заявлений, МИД в состоянии или желает что-то делать, так как вопрос перед дипломатией должен быть сформулирован на высоком президентском уровне. Конечно, здесь дипломаты и не могут действовать по своей инициативе или тем более из высоких личных побуждений».

Господин Сафарян привел пример: 5-го июля азербайджанцы подняли этот вопрос, по меньшей мере, на двух парламентских саммитах, а что сделала армянская делегация? Тот ответ, который дал Корюн Наапетян, мол, давайте, не будем обсуждать проблему, по мнению Сафаряна, был не самым лучшим.

Подводя итог теме, Степан Сафарян заметил: «С тех пор, как сформирован новый парламент, выступают с не столь профессиональными ответами, и оставляют Армению беззащитной на международных саммитах».

Коснувшись предстоящих в Арцахе выборов, господин Сафарян предсказал, что будет переизбран президент НКР Бако Саакян. Степан Сафарян с сожалением отметил, что за границей формируется не очень позитивный имидж, что у власти остаются те же люди: «С этой точки зрения, предстоящие выборы не повысят демократический рейтинг и преимущества Арцаха, как развивающейся демократии».

На вопрос Aravot.am, созданы ли в Арцахе условия для проведения свободных, справедливых выборов – свободная пресса, общественные организации, господин Сафарян ответил: «Гражданское общество в какой-то мере есть, но очень слабое, плюс к этому Арцахская война и то, что и сегодня сохраняется риск ее возобновления, и это объективно сдерживает полноценное развитие демократии в Арцахе, так как противостояние внешней угрозе считается первоочередным. Мы не видим дискуссий вокруг идей, программ. Мы видим консолидацию всех сил, направленную на преодоление вызовов, из-за чего нет реальной политической конкуренции. В этом и заключается причина, что карабахские власти остались без альтернативы, и задача воспроизводства решается легко, но, с точки взгляда извне, это представляет Арцах в невыгодном свете».