«А разве это не демократия? Кого-то преследуют за его мнение?»: Давид Баабян

«Предстоящие в Арцахе выборы президента – это выбор президента парламентом. Это выборы переходного этапа», – в беседе с Aravot.am сообщил пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян. Мы напомнили господину Бабаяну об опасениях, высказываемых с возможным переизбранием Бако Саакяна и исходящими из этого последствиями.

Например, директор Армянского института международных отношений и безопасности (АИМОБ) Степан Сафарян высказал мнение, что предстоящие в Арцахе президентские выборы не повысят демократический рейтинг и преимущества Арцаха, как развивающейся демократии. Господин Сафарян, дав оценку ситуации в предвыборный период, отметил: «Гражданское общество в какой-то мере есть, но очень слабое, плюс к этому Арцахская война и то, что и сегодня сохраняется риск ее возобновления, и это объективно сдерживает полноценное развитие демократии в Арцахе, так как противостояние внешней угрозе считается первоочередным. Мы не видим дискуссий вокруг идей, программ. Мы видим консолидацию всех сил, направленную на преодоление вызовов, из-за чего нет реальной политической конкуренции. В этом и заключается причина, что карабахские власти остались без альтернативы, и задача воспроизводства решается легко, но, с точки взгляда извне, это представляет Арцах в невыгодном свете».

По этому поводу господин Бабаян пояснил, что состоялся референдум по Конституции, были осуществлены конституционные реформы, и на этом этапе происходили столкновения и обмен мнениями, различными подходами: «Даже сейчас есть партии, выступающие в поддержку, есть политические силы, которые не поддерживают, и есть также силы, которые поддерживают при соблюдении определенных условий. Это естественное явление, и с этой точки зрения никакой опасности я не вижу».

Господин Бабаян указал, что это переходный этап: до этого состоялся конституционный референдум – открытый и прозрачный, и сейчас завершающий элемент переходного этапа. После этого, в 2020 году, уже состоятся общенародные и президентские и парламентские выборы.

Мы спросили у господина, есть ли сейчас в Арцахе предпосылки для проведения свободных, демократических выборов? Пресс-секретарь президента ответил: «Конечно же, есть. Кто сказал, что их нет? С чего вы взяли? Эти выборы проводит парламент. До этого был референдум, были наблюдатели, не нашлось ни одного наблюдателя и кого-либо, кто бы сказал, что имелись проблемы. И сейчас проходят демократические обсуждения. Вы заметили, что любой может высказаться и здесь, и в Арцахе. И что же, это не демократия? Кого-то преследуют за его мнение? Состоялся референдум по Конституции. Теперь что же, не завершить этот процесс?».