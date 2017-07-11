«Выступающие с подобными утверждениями, доказывают, что они не имеют даже элементарных знаний о внешней политике»: Тигран Балаян – Ара Папяну

Руководитель аналитического центра «Modus Vivendi», посол Ара Папян на днях выразил обеспокоенность тем, что Министерство иностранных дел Армении ведет ленивую политику. Он раскритиковал деятельность МИД, что министерство вместо бесконечных жалоб не откликается адекватно на обстрелы мирного населения Тавушского марза Армении, не использует с пользой для нас и не выступает с соответствующим заявлением в связи с появлением болгарских документов, свидетельствующих о поставках Азербайджаном оружие исламистским террористическим группировкам.

Aravot.am обратился к пресс-секретарю МИД Армении Тиграну Балаяну с вопросом, не намерен ли МИД пересмотреть свою работу на основании этой критики? «Армения ведет инициативную и весьма активную внешнюю политику, и это было отмечено по многим случаям со стороны ООН и других международных организаций. Об этом свидетельствует и тот авторитет, которым обладает Армения на международной арене. А выступающие с подобными утверждениями, доказывают, что они не имеют даже элементарных знаний о внешней политике, дипломатии и международных отношениях», – ответил Тигран Балаян.

Ара Папян также указывал на то, что раньше в МИД была хорошая традиция проводить каждую неделю брифинги, а сейчас от нее отказались. Мы спросили у Тиграна Балаяна, какова вероятность, что эта традиция будет восстановлена. Представитель внешнеполитического ведомства в ответ указал, что МИД всегда высказывает свою точку зрения, и должностные лица министерства иностранных дел являются самыми доступными и освещаемыми.

По поводу напряженности на границе прозвучали мнения, что в связи с гибелью двухлетней девочки в селе Алханлу наш МИД мог бы выразить соболезнования президенту Азербайджана и семье погибшей девочки, и сделать это следовало от имени высшего руководства Армении в качестве жеста доброй воли, для прекращения кровопролития в так называемой карабахской войне.

Мы поинтересовались у Тиграна Балаяна, не был бы целесообразнее в данном случае такой вариант, и Армения предстала бы в более выгодном свете? Тигран Балаян предпочел дать короткий ответ на этот вопрос. «Мы нашу точку зрения по поводу последних провокаций Азербайджана и их последствий уже высказали».