Глава МИД Армении: мы высоко ценим партнерство с ЕС и рассчитываем на продолжение эффективного сотрудничества

Армения и Евросоюз вчера обсудили и согласовали Приоритеты партнерства на 2017-2020 годы, и сегодня в Ереване стартуют переговоры вокруг помощи ЕС Армении в следующем цикле программирования (единая структура поддержки 2017-2020 гг.). Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Как сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, Эдвард Налбандян выступил с речью на неформальной встрече глав МИД стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство» в Кишиневе.

Коснувшись политического диалога между Арменией и Европейским союзом, Эдвард Налбандян среди важных достижений республики назвал: присоединение к программам «COSME» и «Горизонт-2020», начало переговоров по поводу инициативы «Креативная Европа», а также Соглашения об общей авиационной зоне, которые планируется завершить в ближайшее время.

«Особо хотел бы подчеркнуть Соглашение о всестороннем и расширенном партнерстве, которое мы парафировали и планируем подписать в ноябре в Брюсселе», – сказал глава МИД Армении.

«Существуют также некоторые нерешенные вопросы, в направлении которых мы планируем работать, в том числе и начать диалог вокруг либерализации визового режима», – добавил он.

В своем выступлении Эдвард Налбандян отметил важность представления Европейской комиссией и Европейской службой внешних связей документа «20 достижений до 2020 года».

«Армения ставит целью продолжить реформы. ЕС был и остается надежным партнером Армении в этих процессах.

Армения высоко ценит партнерство с ЕС и рассчитывает на эффективное сотрудничество в дальнейшем», – подчеркнул Налбандян.