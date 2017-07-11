МИД Ирана: обострение ситуации в Нагорном Карабахе не выгодно ни Азербайджану, ни Армении

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе не выгодно ни Азербайджану, ни Армении, сказал в понедельник пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми.

Об этом передает агентство Trend.

Он отметил, что позиция Ирана по нагорно-карабахскому конфликту ясна. «Мы против эскалации ситуации в зоне конфликта. Порой складывается впечатление, что силы извне хотят вмешаться в вопрос, и заинтересованы в обострении ситуации. Мы сожалеем об этом, и надеемся, что страны региона приложат совместные усилия для деэскалации в регионе», – сказал Kасeми.