Ильхам Алиев встретился с госсекретарем США в Стамбуле

Вчера в Стамбуле президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, передает Радио Азатутюн.

Согласно информагентству АПА, в ходе встречи было подчеркнуто, что двусторонние отношения успешно развиваются в различных сферах, в том числе политической и энергетической. В ходе беседы были обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «Президент Ильхам Алиев еще раз выразил позицию Азербайджана в связи с урегулированием этого конфликта», – сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Ильхам Алиев в Стамбуле принимает участие в XXII Всемирном нефтяном конгрессе. В Стамбуле он также провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Отмечается, что на встрече в числе других вопросов был обсужден вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Президент Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Турция как всегда поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международных правовых норм в рамках территориальной целостности Азербайджана», – сообщает азербайджанское информагентство АПА.