Йенс Столтенберг в Киеве: пример Черногории показывает, что двери НАТО открыты – видео

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина имела полное право принимать решение о движении к полноценному членству в НАТО. Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, сообщает издание “Европейская правда”.

“Для НАТО абсолютным и фундаментальным принципом является то, что каждая страна имеет право выбирать свой путь. В том числе – определять, хочет ли она стать членом определенного альянса в сфере безопасности. Поэтому мы уважаем ваше решение (которое законодательно определило вступление в НАТО целью Украины -ЕП) “, – заявил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что НАТО исповедует политику открытых дверей для европейских государств: “Пример Черногории показывает, что двери открыты”

Чтобы продвигаться к членству, он посоветовал Киеву работать над усилением совместимости украинского сектора безопасности со стандартами НАТО.

“Сосредоточьтесь на реформах, на борьбе с коррупцией – это будет лучшим путем для того, чтобы приблизиться к членству”, – заявил генеральный секретарь Альянса.