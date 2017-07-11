У джавахских армян есть миссия

Край Самцхе-Джавахети Грузии, в особенности – его армянонаселенная часть, намного более интегрирована в грузинское государство, чем это было двадцать или десять лет назад, но есть еще путь, который нужно пройти

К счастью, канули в Лету времена СССР, когда Джавахк можно было посетить, фактически, по внутренней «визе», приграничный регион был отрезан и от Грузии, и от Армении, его «столицей» была российская воинская часть, а люди жили будто местное население «при части». Таков был установленный Москвой порядок.

С достижением независимости Грузии реалии изменились, многие препятствия исчезли: регион открылся внешнему миру, установились рыночные отношения, процесс демократизации, укоренение демократической системы местного самоуправления в регионе открыли широкие возможности. Однако, появились новые проблемы, вытекающие из определенных реалий: армянство Джавахка десятилетиями лишь формально воспринимало факт того, что является частью Грузии, лишь немногие владели грузинским языком, что если в условиях советской империи и было закономерно, то при независимой Грузии такое положение вещей оставляло регион вне процесса государственного развития и «консервировало» его в периферийном состоянии.

Но проблема вместе с собой принесла и путь решения. Избравшая Европейскую модель Грузия стремится к решению вопросов европейским путем. С одной стороны, Грузия – первая в мире страна по количеству государственных армянских школ: их 130 (!!!), тогда как «наш стратегический союзник» даже одной не открывает. Вместе с тем, в школах учат грузинскому языку, помимо этого, действуют государственные центры изучения грузинского. Обучение в открытом в постсоветский период Самцхе-Джавахетском государственном университете ведется на грузинском, чтобы выпускники смогли найти себе место на грузинском рынке труда, будь то в государственном или частном секторах. Причем в урегулировании вопросов языковой политики широко вовлечены европейские структуры, в частности, Совет Европы. Двуязычное, на армянском и грузинском, «Практическое пособие для семей» издано под эгидой СЕ, в нем указаны адреса всех 130 школ и порядок поступления. В регионе действуют государственные и частные армяноязычные медиа – телевидение, радио, онлайн-СМИ.

Однако, речь не идет и не может идти об идеальном положении: Грузия, как и Армения, не развитая, а развивающаяся страна, и есть большая разница между центром – Тбилиси, и провинциями, и Джавахк в этом отношении исключения не составляет. И естественно, что темпы развития, имеющиеся условия не удовлетворяют местное население, и не только армян, есть проблема «пренебрежения со стороны центра», в связи с социально-экономическими проблемами, как и в марзах Армении, в регионе со сложным рельефом автодороги в значительной мере пока далеки от удовлетворительного состояния.

Более чем четверть века независимости позволили армянам и грузинам в существенно преодолеть «детские болезни» раннего постсоветского периода, которые сопровождали процесс пробуждения национальной идентичности, и в нынешний, более «прозаичный» период мы вступили, приобретя опыт почти трех десятилетий, как построить совместную жизнь, основанную на законе и ценностях свободы и справедливости, не позволяя, чтобы постоянные неоимперские попытки подрыва достигли бы своих целей, а продолжали бы оставаться безрезультатными. Это драгоценный и необходимый опыт, который по достоинству будет оценен в будущем, однако, его недостаточно, чтобы двигаться вперед.

Грузия избрала путь интеграции в НАТО и Европейский Союз, и созвучно этому перестраивает и реорганизует свои общественные и государственные институты. Армения и армяне, будучи неотъемлемой частью Европейской цивилизации, на пути естественного развития не имеют другой альтернативы, как установить самые тесные связи с Грузией. Помимо географических, традиционных и исторических предпосылок, независимая Грузия – единственный сосед, с которым Республика Армения разделяет общие ценности, несмотря на известные пробелы и недостатки, имеющие место как у нас, так и в Грузии. И далеко не так, что армянство Джавахка в данном раскладе выступает лишь в роли «получателя» и «пользующегося».

Джавахк имеет большой потенциал в том, чтобы интегрироваться в общественно-политическое поле Грузии и сыграть уникальную роль в модернизации Грузии, в ее политике Евроатлантической и Европейской интеграции. Прежде всего, забудьте Россию: она уже выходит за рамки логики, политического контекста, и вообще смысла и разума. Грузия, в том числе и армянство Джавахка, получила безвизовый режим и режим свободной торговли с ЕС, что открыло широкие возможности для развития и позволяет остановить эту эмиграцию в Россию, которая, как и Армению саму, обескровливает регион, лишает родины десятки тысяч людей, ставит под вопрос их будущее.

Но в этом направлении требуются большие усилия, и задача в том, чтобы «поместиться» в политический тренд. Это вызов, преодоление которого возможно совместными усилиями, и здесь есть что делать и джавахским армянам, и республикам Армении и Грузии, и армянской Диаспоре США и Европы.

У джавахских армян путь один: прежде всего, стать полноправными и примерными гражданами Грузии – полноценно овладеть грузинским и английским языками и стремиться к успеху в общественно-политическом и экономическом поле Грузии, руководствуясь государственным мышлением, стать примерным налогоплательщиком и военнообязанным, примерным и активным, заинтересованным избирателем, активным участником выборов всех уровней, модернизировать местные общественно-политические институты, согласно Европейским хартиям о местном самоуправлении и о местных языках и законодательству Грузии. Кроме того, гражданское общество региона должно еще больше активизировать усилия, чтобы шире вовлечься в действующие в Грузии общегосударственные, европейские и американские программы во всех сферах. От этого выиграет и Грузия, и армяне Джвахка, и вообще, как формула: все, что хорошо для Грузии – хорошо для армян и Армении, успех Грузии открывает и держит открытым путь успеха Армении.

В Грузии, в том числе и в Джавахке, после 2003-го года проведена широкомасштабная работа в направлении развития инфраструктур, но предстоит сделать еще очень многое. С другой стороны, от Армении требуется политическая воля и инициативность, чтобы претворить в жизнь совместные проекты Иран-Армения-Грузия, которые свяжут Персидский залив с Черным морем. Грузия намерена выделить несколько десятков миллионов долларов на строительство автомагистрали Ахалцихе-Батуми, и очевидно, каким будет значение этой дороги, если она станет составной частью коридора Север-Юг.

В этом контексте стоит отдельно обратиться к армянской Диаспоре на Западе, особенно в США и Франции. С началом Независимости дискуссии по вопросу отношений Армения-Диаспора не прекращаются, говорится о многочисленных проблемах, в том числе – о коррупции в Армении, об отношении к Диаспоре как к «дойной корове», о том, что не обеспечивается свобода для бизнеса и т.п. Так получилось, что в отличие от Армении, с Грузией США и Франция имеют межгосударственные отношения стратегического характера, охватывающие как сферу безопасности и обороны, так и экономические связи и инвестиции. Грузия со своей стороны считает их отношениями жизненной важности. И настало время, чтобы для армянских кругов в США и Франции также была постижима вышеприведенная формула: все, что полезно для Грузии – полезно для Армении, а в данном случае – хочешь быть полезным для Армении, тогда будь полезным для Грузии и Джавахка.

Стоит напомнить также, что в конце июля в грузинской военной базе Вазиани пройдут многонациональные учения НАТО «Достойный партнер-2017», в которых примет участие также подразделение Вооруженных Сил Армении…

В этом смысле сделан первый – маленький, но важный шаг: в начале июля с.г. Ахалцихе и Ахалкалаки посетил экс-мэр, ныне один из пяти членов городского совета Глендэйла (Калифорния, США) Заре Синанян. С грузинской стороны его тепло встретили избранные из Самцхе-Джавахети депутаты Парламента Грузии и муниципальных собраний (сакребуло), представители молодежи джавахского армянства, гражданского общества, духовенства, бизнеса, сферы образования, мэр Ахалцихе и представители городской власти, многочисленные армяне и грузины.

А главная составляющая «послания» этого визита следующая: в армянской Диаспоре США есть сегмент, который готов иметь вклад в отношения США-Грузия, быть вовлеченным в это дело и отметить важность роли джавахского армянства, и есть осознание того, что именно такой подход – в интересах завтрашней Европейской Армении и Европейской Грузии.

Рубен МЕГРАБЯН

Ахалцихе-Ахалкалаки-Ереван

Фото – Akhaltskha.net

Газета «Аравот»

11.07.2017г