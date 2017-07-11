Показывать или не показывать фильм – ложная повестка

У меня никогда не было времени на просмотр фильмов кинофестиваля «Золотой абрикос», но я уверен, что это важное культурное событие и в целом полезное для Армении, потому что высоко держит честь нашей страны. Но если проследить сейчас за записями в Фейсбук, то может сложиться впечатление, что единственным событием «Золотого абрикоса» и происходящего вокруг него – это проводить или не проводить показ фильма о сексуальных меньшинствах. Здесь сторонники чистоты «армянского гена» и национально-освободительной борьбы видят серьезный фронт, чтобы развернуть битву. А сверх меры активные защитники ЛГБТ ищут повод, чтобы обвинить наше общество в нетерпимости и на этой почве развить «социальную активность». И поскольку, если все в порядке, и в Армении на сексуальные меньшинства не оказывается давление, то эта непримиримая борьба, в том числе европейским структурам, вовсе не нужна. Между этим двумя полюсами располагается большинство нашего общества, которое данная проблема не особенно интересует, ну, может быть напишут пару статусов, пронизанных «национальным духом», а затем забудут. И это становится материалом для отправки «тревожных докладов» в европейские структуры.

Лично я сторонник того, чтобы демонстрировались все предоставленные на кинофестиваль фильмы, при этом на показ фильмов в кинотеатрах, и особенно на телевидении, установленные некоторые правовые ограничения. Но дискуссия вокруг этой второстепенной, не столь важной, неактуальной проблемы говорит о другой, на этот раз действительно тревожной тенденции. Пользователям Фейсбука пытаются навязать повестку, которая зачастую затмевает действительно жизненно важные вопросы. Покажут какой-то фильм в рамках кинофестиваля, или не покажут, этим уж точно не обусловлены проблемы нашей экономики, безопасности, образования, и даже культуры, в том числе и самого кино. Несколько десятков человек могут любую мелкую тему сделать на несколько дней «хитом» Фейсбука, после чего она исчезает с арены, не оставив в сердцах и душах людей никаких следов, помимо неприятных высказываний, которые позволили себе в адрес друг друга представители обоих «лагерей». Как в старом анекдоте: «я нашел свое пальто, но так как я вас подозревал в краже моего пальто, у меня остался о вас неприятный осадок».

После прочтения этой статьи, я думаю, что на нее накинутся люди с крайними взглядами, а не имеющие никакого интереса промолчат.