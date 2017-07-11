Марукян – о раздаче предвыборных взяток РПА: действует принцип «возврата», если не набралось голосов, то взятку возвращают – видео

Вчера в парламенте обсуждался отчет о работе Центральной избирательной комиссии. От имени фракции блока «Елк» выступил депутат Эдмон Марукян.

Он повел речь о предвыборных взятках, и обратился к главе ЦИК РА Тиграну Мукучяну с вопросом: «Мы тысячу раз говорили, что на этих выборах раздаются взятки, вы не слышали об этом? Возле ваших штабов возникали целые очереди, вы не были в курсе об этом? Все международные наблюдательские миссии и посольства заявили, что имелись достоверные сведения о раздаваемых взятках».

Депутат напомнил, что они 20 мая представили в Генеральную прокуратуру заявление, уже 10 июля, и нет никакой информации: «Не говорится, мол, мы посетили полицейский полк патрульной службы, и увидели, что факс, который вы представили, был отправлен не оттуда. Есть такое?».

Марукян указал, что в представленных ими документах есть даже материал, что при раздаче денег действует принцип «возврата». «Даются деньги, ты раздаешь, и если не набирается установленное количество голосов, ты должен вернуть деньги обратно», – указал депутат.