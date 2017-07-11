Аветик Ишханян: «От Робина Гуда – до Сасна црер»

Лучше мне на уста наложить бы печать,

А не то я гачахом, разбойником стану!.

Ованнес Туманян

«Стенание»

1890-ые годы

Около года прошло после попытки мятежа, организованной группой «Сасна Црер». Оценки общественности этим событиям были разные. Сейчас я не хочу вдаваться в детали того, какое именно мнение выражали сторонники и противники «Сасна црер». Многие деятели (речь не о представителях кругов власти) на полном серьезе заявляли, что для них неприемлемо решение политических вопросов путем насилия и с применением оружия. Более патриотичные из них приводили следующие аргументы: у нас страна маленькая, находящаяся в состоянии войны, и армянин на армянина руку поднимать не должен. Некоторые из этих людей, признавая тот факт, что в стране много проблем, озвучивали предложения: нам нужна сильная оппозиция, необходимы партии с политической идеологией, нужно вести последовательную работу с народом и добиться изменений путем проведения выборов.

Да простят меня все эти деятели, но все это известные, ничего не говорящие «истины». Не хочу детально напоминать, какими на протяжении всей истории Армении были выборы разных уровней, не хочу также говорить и о том, что для формирования политической силы и для ее деятельности необходимо свободное общество, финансирование бизнесменами политической деятельности и так далее.

Было бы желательно, если бы эти деятели – представители интеллигенции, духовенства, журналисты, помимо критики в адрес «Сасна црер», попытались бы проанализировать причины произошедшего и роль властей во всем этом.

А в чем были причины известных в истории восстаний, и кто поднимал эти восстания?

Начнем с Робина Гуда.

Робин Гуд, популярный герой средневековых английских народных баллад, благородный предводитель лесных разбойников. По преданию, действовал со своей шайкой в Шервудском лесу около Ноттингема — грабил богатых, отдавая добытое беднякам.

Михаэль Кольхаас (Михель Кольхаузе) — немецкий бюргер (торговец лошадьми), в середине XVI века боровшийся против насилий и поборов рыцарей в окрестностях Дрездена, и, подобно знаменитому англичанину, также скрывавшийся в лесу.

Хон Гильдон — персонаж корейского эпоса, был защитником бедных, боролся за их права. Впервые появившийся в средневековом корейском романе «Сказание о Хон Гильдоне», автор романа — Хо Гюн.

Разин, 1670—71 гг., предводитель крупнейшего казацко-крестьянского восстания в России.

Пугачев, донской казак, предводитель Крестьянской войны 1773—1775 годов в России.

Декабристы, участники российского оппозиционного движения, организовавшие восстание в декабре 1825 и получившие название по месяцу восстания.

И, наконец, Февральское восстание 1921 года, когда «армянин поднял оружие против армянина».

Этот список можно было бы и продолжить. Кеми были упомянутые выше люди – бандитами, авантюристами, бунтарями, террористами или героями?

Оппоненты сказали бы, что нельзя ставить в один ряд разбойников и декабристов. Естественно, они разные, но их объединяло одно – им симпатизировал угнетенный и униженный народ, и они становились легендами и героями произведений.

В конце концов, восстания главным образом случались в средневековой Европе, где царили монархия и феодальный строй, крепостное право, безнаказанность. О справедливости, о судах и речи быть не могло, воля монарха была главной. А разве все это не напоминает нашу действительность, которая закреплена также Конституцией РА?

Статья 49: Президент Республики является главой государства.

Президент Республики обеспечивает соблюдение Конституции, нормальное функционирование законодательной, исполнительной и судебной властей.

Не хочу вдаваться в детали новой конституции, поскольку меняется лишь форма монархии, а нее ее суть.

В подобной монархической системе для общественности остается лишь следующий выбор (речь не идет о президентских или парламентских выборах): «торопиться медленно» и смириться со статусом подданного, эмигрировать, стать диссидентом на уровне бесед в кафе и статусов в Фейсбуке или организовать восстание.

Мне могут возразить: есть и другой путь – активная, «конструктивная» критика (например, играть в игру власть-оппозиция).

А разве все те политические, общественные деятели, представители интеллигенции и духовенства, журналисты, которые выступают с острой критикой в адрес« Сасна Црер», когда либо требовали от Президента РА серьезных политических и социальных реформ, пытались ли в его присутствии критиковать фальсификацию выборов, насилие со стороны стоящих близко к власти феодалов и полиции (когда армянин на армянина не то что руку, но и оружие поднимает), требовали от него пересмотреть несправедливые решения судов, прекратить политические преследования? Или они смирились со статусом подданного (в ожидании должностей, квот на импорт и орденов), то же самое требуя от народа?

Аветик ИШХАНЯН