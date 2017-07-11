ОБСЕ/БДИПЧ опубликовал полный отчет о парламентских выборах в Армении

ОБСЕ/БДИПЧ опубликовал полный доклад о парламентских выборах в Армении, состоявшихся 2 апреля 2017 года, в соответствии с которым основные свободы в целом были соблюдены, и кандидаты имели возможность проводить свою избирательную кампанию без ограничений. При этом в докладе отмечается, что в обществе имеется недоверие к избирательному процессу. Кроме того, авторы доклада рекомендуют властям предпринять меры по предотвращению любых форм давления на граждан и попыток купить голоса.

В докладе приветствуются недавние изменения правовых рамок, и дается рекомендация пересмотреть имеющиеся неопределенности и двусмысленные положения, в том числе относящиеся к проведению избирательной кампании, ее финансовому регулированию и к срокам рассмотрения жалоб. Для обеспечения постоянного выполнения закона авторы доклада рекомендуют Центральной избирательной комиссии внести четкость в правовые положения обязательными для исполнения решениями.

Отмечая, что выборы были хорошо организованы, в докладе авторы поощряют активные усилия по обеспечению доступности к избирательному процессу для людей с ограниченными физическими возможностями, и по обеспечению целостности и доступности материалов, информирующих избирателей. В докладе указывается, что избирательные списки были улучшены, однако, авторы призывают власти продолжать предпринимать шаги по сокращению числа избирателей, не имеющих полного адреса.

Авторы доклада считают, что публикация подписанных списков избирателей важна для пресечения голосования вместо других, но при этом также призывается обеспечить безопасность данных избирателей.

Что касается недостатков, нашедших место в публикациях прессы, авторы доклада рекомендуют установить четкие принципы, усовершенствовать методологию мониторинга средств массовой информации и обеспечить прозрачность в вопросе владельцев газет и телеканалов.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН