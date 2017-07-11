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17:12 | Июль 11 2017

В Ереване появятся центры информационной поддержки туристов и обслуживания граждан

В Ереване появятся центры информационной поддержки туристов и обслуживания граждан

В ходе очередного рабочего совещания управлению внешнего оформления и рекламы, отделу туризма мэрии Еревана, а также главному дизайнеру столицы мэр Тарон Маргарян поручил в короткие сроки обсудить и представить предложения по созданию центров информационной поддержки туристов и обслуживания граждан. Текущие работы будет координировать помощник мэра Мария Барагамян.

«С каждым годом поток туристов в столице заметно увеличивается, и очевидно, что в центре Еревана существует необходимость создания центров информационной поддержки. Данные центры также могут служить нашим согражданам для осуществления коммунальных и других платежей. В короткие сроки обсудите и представьте предложения по созданию центров, чтобы уже с этого года они были доступны как ереванцам, так туристам», – подчеркнул Тарон Марагярн.

Пресс-служба Мэрии Еревана

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Рубрики: Столица

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