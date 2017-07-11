Human Rights Watch обратилась к сообщениям об избиении в суде членов «Сасна црер»

Международная правозащитная организация Human Rights Watch распространила заявление в связи с инцидентом между членами группы «Сасна црер», арестованными по обвинению в вооруженном захвате полка ППС полиции в Ереване в июле прошлого года, и сотрудниками полиции, имевшим место 28 июня в суде общей юрисдикции административных округов Аван и Нор Норк города Еревана. Об этом передает Радио Азатутюн.

«Власти обязаны провести незамедлительное, тщательное и эффективное расследование по утверждениям об избиении и привлечь к ответственности виновных», – говорится в заявлении HRW.

Международная правозащитная организация отмечает, что у четырех обвиняемых на теле были обнаружены следы ударов и раны, которые, предположительно, являются следствием инцидента, имевшего место 28 июня в здании суда.

«Плохое обращение с арестованными лицами запрещено в любом случае. Гнев, связанный с предъявленным обвинением, или степень напряженнности в ходе судебного заседания не могут оправдать физическое насилие над подсудимыми, – заявил директор Human Rights Watch по вопросам Южного Кавказа Георгий Гогиа. – Власти имеют четкое обязательство провести незамедлительное и тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных».

Напомним, 28 июня во время судебного заседания один из полицейских не позволил обвиняемому Арегу Кюрегяну передать записку адвокату. За этим последовал спор между обвиняемыми и полицейскими, полицейские удалили из зала суда Арега Кюрегяна, Мхитара Аветисяна и Смбата Барсегяна. Позже адвокаты Кюрегяна и Аветисяна, а также двух других обвиняемых, Араика Хандояна и Гагика Егиазаряна, заявили, что полицейские в подвале суда избили их подзащитных.

В связи с произошедшим Human Rights Watch побеседовала с адвокатами Инессой Петросян, Ара Карагезяном и Лусине Акопян. Адвокаты сообщили, что после того, как их подзащитные были выведены из зала суда и доставлены в изолятор, сотрудники уголовно-исполнительного учреждения «Нубарашен» изучили полученные ими травмы и составили соответствующий протокол.

Международная правозащитная организация также отмечает, что 29 июня представители омбудсмена Армении посетили Аветисяна, Хандояна и Егиазаряна и зафиксировали, что на их телах были повреждения, которые согласуются с утверждениями об избиении.

«В сфере защиты прав человека Армения присоединилась к ряду международных договоров, в том числе к Европейской конвенции по правам человека, Конвенции против пыток и другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Эти договора требуют в случае серьезных нарушений прав человека, унижающего достоинство обращения проводить эффективное расследование и наказывать виновных», – отмечает Human Rights Watch.

Отметив, что 3 июля Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по факту инцидента, международная правозащитная организация, в то же время, констатирует, что полицейские, подозреваемые в избиении обвиняемых в суде, продолжают нести службу в зале суда. «Пока проводится расследование, ни одно должностное лицо, в отношении которого проводится расследование, не должно нести какую-либо службу, связанную с уголовным делом или обвиняемыми», – отмечает HRW.

«То, что власти возбудили уголовное дело, является позитивным шагом», – отметил Георгий Гогия, подчеркнув при этом необходимость проведения заслуживающего доверия, эффективного, тщательного и беспристрастного расследования.

Фото – Радио Азатутюн