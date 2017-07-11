Существует большой потенциал для расширения сотрудничества с Арменией: глава МИД Швеции

Министры иностранных дел Армении и Швеции Эдвард Налбандян и Маргот Вальстрём 10-го июля обменялись посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Королевством Швеции. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Эдвард Налбандян в своем послании с удовлетворением отмечает, что в течение предыдущей четверти века между двумя странами было установлено крепкое и дружественное партнерство и эффективное сотрудничество, которые включают политический диалог, взаимное сотрудничество в рамках международных организаций, межпарламентские связи, торговлю, культурные и академические обмены и множество других сфер.

Глава внешнеполитического ведомства Республики Армения выражает уверенность, что благодаря совместным усилиям будет возможно углубить и расширить двустороннее партнерство, во благо двух дружественных стран и народов.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем в своем послании, в частности, отмечает, что двусторонние отношения развиваются в позитивном русле. По ее словам, Швеция придает важность расширенному сотрудничеству с Арменией как в двустороннем формате, так и в рамках намеченного к подписанию с Европейским Союзом Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Министр иностранных дел Маргот Вальстрем подчеркивает, что существует большой потенциал для расширения сотрудничества между двумя странами в ряде сфер, таких как права человека и свободы. Диалог в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, обеспечит прочную основу для расширения взаимовыгодного сотрудничества.