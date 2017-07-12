Ответ главы фракции РПА на доклад ОБСЕ/БДИПЧ: «Это абстрактные разговоры без фактов»

Руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян пока не успел ознакомиться с окончательным докладом наблюдательской миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ/БДИПЧ) относительно парламентских выборов в Армении 2-го апреля. Доклад был опубликован в понедельник.

«Утверждения о повальных подкупах избирателей, давлении и запугивании избирателей оказали негативное влияние на избирательную кампанию, повысив уже существующее недоверие к избирательному процессу», – говорится, в частности, в докладе.

«Если есть доказательства, то они, естественно, будут обсуждены в соответствующих органах. В любом случае, мы должны зафиксировать, что во время выборов со стороны ни одного доверенного лица и члена комиссии не поступило никаких жалоб. Если есть такие явления, а вполне возможно, что подобные явления имеются, они будут рассмотрены в соответствующих отделах», – сказал Ваграм Багдасарян, отвечая на вопрос, что вопреки заявлениям республиканцев, что выборы были свободными, справедливыми, прозрачными и их результаты не вызывают сомнений, тем не менее эта престижная организация констатирует довольно серьезные недостатки.

В докладе отмечается, что во время бесед с международными наблюдателями ОБСЕ/БДИПЧ выражалась обеспокоенность тем, что общественность неохотно сообщает об избирательных нарушениях, что объясняется неопределенностью в отношении эффективности процесса рассмотрения жалоб: «Отсутствие независимости в организации выборов, в судебной системе, правоохранительных органах и практика рассмотрения жалоб ставят под сомнение эффективность правовых средств их удовлетворения, что не соответствует взятым страной обязательствам перед ОБСЕ и критериям Совета Европы».

На замечание Aravot.am, что констатируется также отсутствие у людей доверия к судебной системе, Ваграм Багдасарян ответил так: «Это абстрактные разговоры. Что значит – нет доверия, избегают… если есть факты, они будут зафиксированы. В любом случае, никто не может отрицать, что в целом это резкий взлет избирательной системы, по сравнению с прежними выборами. Есть довольно много достижений, и этого никто не может отрицать. Мы не говорим, что все было идеально. В дальнейшем мы учтем и это». Кстати, наблюдатели заново подтвердили положительную оценку, данную в предварительном докладе.

Председатель ЦИК РА Тигран Мукучян сообщил Aravot.am, что они пока только знакомятся с данным документом. «Такие документы должны быть полностью изучены и замечания даваться сразу по всему объему, а не по вырванным из текста отдельным предложениям». Когда же ЦИК завершит изучение документа, Тигран Мукучян четких сроков не назвал.