Поведение Азербайджана ставит под вопрос способность Баку выступать в качестве стороны переговоров: Э.Налбандян

«Доверие строится, когда исполняются договоренности», – заявил вчера министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в своей речи на неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Мауэрбахе.

Как передает пресс-служба МИД Армении, речь Э. Налбандяна была озаглавлена как «Укрепление доверия посредством диалога и сотрудничества».

Глава МИД Армении отметил, что именно с таким восприятием Армения и Арцах дали свое согласие на реализацию достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

«Азербайджан отступил от данных договоренностей – так, как он это многократно делал в прошлом. Подобное поведение Азербайджана ставит под вопрос способность Баку выступать в качестве стороны переговоров, способной уважать достигнутые договоренности», – отметил он.

В своей речи Налбандян напомнил, что в апреле 2016 года Азербайджан развязал широкомасштабную агрессию против Арцаха (НКР), которая сопровождалась грубейшими нарушениями азербайджанской стороной норм международного гуманитарного права, зверствами в отношении гражданского населения, в том числе детей, женщин и стариков, глумлением над телами погибших, обезглавливаниями в стиле «Исламского государства».

Налбандян отметил также: «Отказ Азербайджана от присоединения к консенсусу вокруг продления мандата ереванского офиса ОБСЕ наносит вред не только деятельности полевых миссий ОБСЕ, но и сотрудничеству в деле реализации обязательств.

Азербайджан у себя же, попирая обязательства, закрыл бакинский офис ОБСЕ, после чего нанес удар по присутствию ОБСЕ в регионе».