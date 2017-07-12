Баку открыто демонстрирует, что не способен воспринимать даже адресные призывы: глава МИД Армении

Азербайджан игнорирует призывы стран-сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, ухватившись за свое крайне деструктивное поведение за столом переговоров и политику провокационных действий в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил вчера министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в своей речи на неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Мауэрбахе.

Как передает пресс-служба МИД Армении, Налбандян отметил: официальный Баку открыто демонстрирует, что не способен воспринимать даже адресные призывы.

«Руководство Азербайджана 4 июля вновь, в печально известном стиле террористических организаций, как делало это множество раз прежде, использовало свой народ в качестве живого щита для обстрела Нагорного Карабаха с применением тяжелой артиллерии, в том числе РСЗО TR-107. В ответ Армия обороны Нагорного Карабаха была вынуждена прибегнуть к самозащите от агрессивных действий азербайджанской стороны», – подчеркнул глава МИД Армении.

«Пока Азербайджан не выполняет международные обязательства, взятые трехсторонними соглашениями о прекращении огня 1994-1995 гг., отказывается выполнять достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренности, в частности о создании механизма расследования нарушений перемирия, что может стать также механизмом предупреждения, то именно руководство Азербайджана несет всю ответственность за последствия своих провокаций», – указал Эдвард Налбандян.

«Эти развития еще раз подчеркивают императив принятия международным сообществом более существенных мер для сдерживания Азербайджана», – указал глава МИД Армении.