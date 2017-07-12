Россия не только поставляет Азербайджану оружие, но и посылает в эту страну военных экспертов: «А1+»

В Арцахе после июльских обострений сложилась новая ситуация. Международные организации призывают не решать проблему военным путем. В отличие от них Россия поставляет в Азербайджан оружие: «Роль России весьма негативна. В договоре об оружии нет пункта, что оно не будет использоваться против гражданского населения», – отмечает член правления АОД Ованнес Игитян.

Россия не только поставляет Азербайджану оружие, но и посылает в эту страну военных экспертов. Без России Азербайджан не может эффективно использовать оружие, и русские им помогают. «Идет процесс передачи мастерства специалистам Азербайджана российскими специалистами по владению таким оружием. Здесь кроется опасность, все эти эксперты в той или иной форме связаны с российскими службами безопасности, ФСБ России полностью действует в Армении, а недавно побывала и в Нагорном Карабахе. С учетом того, что контроля всех наших систем, это означает, что ФСБ России в курсе всех передвижений, или пунктах, которые имеются в Армении и в Карабахе. Есть опасения, что эта информация тем или иным способом может достичь до Азербайджана через российских экспертов в Азербайджане. В обучение входит также наведение на цель, а что является целью, мы знаем».

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