Стоит ли пересматривать приговоры на пожизненный срок: что предлагает адвокат Айк Алумян?

В понедельник между депутатами в парламенте развернулась дискуссия по вопросу пересмотра приговоров о пожизненном лишении свободы. По мнению главы фракции блока «Елк» Никола Пашиняна, у нас есть ранее приговоренные к пожизненному заключению, которые по нынешнему законодательству должны были приговариваться к 18-19 годам лишения свободы, а не пожизненно. По мнению члена фракции «Царукян» Наиры Зограбян, следует проявлять большую осторожность в отношении родственников жестоко убитых людей, которые мог явиться и даже взорвать парламент, если для некоторых лиц, осужденных, к пожизненному заключению, будет изменена мера наказания.

Aravot.am побеседовал на эту тему с адвокатом Айком Алумяном, поинтересовавшись, может ли быть вариант для эффективного решения данного вопроса.

«Если наказание за какое-либо преступление смягчается законом, то для этого есть судебные процедуры. Это не вопрос для обсуждения в парламенте. Если законом предусматривается более мягкое наказание, нежели существовали прежде, то бывшая мера наказания заключенных может быть рассмотрена в судебном порядке. Если наказание за какое-либо преступление смягчается, то оно имеет обратную силу», – отметил адвокат.

На наше замечание по поводу опасений, что родственники замученных, жестоко убитых людей могут явиться и даже взорвать парламент, господин Алумян ответил так: «Если все делать в соответствии с правовой процедурой, руководствуясь законом и правом, родственники пострадавших вряд ли пойдут на серьезные акции. Их боль понятна, но и они хорошо понимают, что есть закон, право, и никто не может нести более низкое наказание, чем установлено законом».

Айк Алумян обеспокоен тем, что нет положительных подвижек между законом и практикой в связи с условно-досрочным освобождением. Айк Алумян считает, что инициативы адвокатов не носят системного характера: берут дело обратившегося к ним человека, пытаются достичь успеха в судебных инстанциях, а если не получается, то обращаются в Европейский суд. Иногда в результате последовательной работы по делу одного человека достигается результат, который касается всех.

Айк Алумян сообщает, что недавно Апелляционный уголовный суд высказал по делу Артура Ашотовича Айвазяна важное мнение по поводу условно-досрочного освобождения, согласно которому, законодательство, связанное с условно-досрочным освобождением, должно применяться не по законодательству, действующему в данный момент, а по законодательству того времени, когда это лицо предположительно совершило свое преступное деяние. Айк Алумян заверил, что тогда было намного более благоприятное законодательство, касающееся условно-досрочного освобождения.