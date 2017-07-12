Из президентской резиденции звонили послу США и просили использовать свое влияние, чтобы смягчить эти митинги: «Грапарак»

Магистр Школы права и дипломатии Флетчера Университета Тафтса Сурен Саргсян проводит исследование в государственных архивах США и личных архивах бывших президентов США. Рамки исследования касаются армяно-американских отношений, официальные и неформальные встречи, закрытые обсуждения, внутренние разговоры, переговоров и т.д.

– Имеются ли документы, в которых Армения рассматривается в негативном контексте?

– Конечно, есть такие документы, в которых критикуются власти Армении, говорится, что принимаются неправильные решения или другие вопросы. Так, например, во время президентских выборов 96 года американские дипломаты были уверены, что Вазген Манукян выигрывает и в Госдеп отправлялись доклады именно такого содержания. В дальнейшем, в соответствии с докладами американского посольства, становится ясно, что все послы, которые собрались в резиденции британского посла, чтобы наблюдать за ходом выборов, были шокированы, когда увидели по телевизору Левона Тер-Петросяна, принимающего поздравления с бокалом шампанского в руке. Согласно докладам, после этого начинаются массовые протесты, и даже из президентского дворца позвонили американскому послу и попросили использовать свое влияние, чтобы смягчить эти митинги. Он ответил – как вы представляете себе это, мне выйти на балкон посольства и обратиться к народу с призывом прекратить митинги и не совершать насилия?

– Какой период, по Вашему мнению, был самым кризисным в армяно-американских отношениях? Удавалось ли нам на самом деле строить гибкие отношения с США?

– Отношения были на очень высоком уровне, конечно же, были некоторые моменты, когда отношения ухудшались, но в целом отношения за 25 лет можно охарактеризовать как партнерские. До 1996 года имелась безусловная поддержка, то есть, поддерживали во всех вопросах, во многих случаях закрывали глаза, оказывали финансовую поддержку и гуманитарную помощь. После 1996 года что-то изменилось, потому что их не удовлетворили результаты президентских выборов, они считали, что ведут нас к демократии, и мы отклонились от демократического пути.

Сиран УНАНЯН

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