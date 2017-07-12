Сопредседатели МГ ОБСЕ предложили новую встречу глав МИД в сентябре, а президентов Армении и Азербайджана – до конца года

В Брюсселе 11 июля состоялась встреча министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, сопредседателей Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда (США), Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

На встрече продолжились обсуждения вокруг создания соответствующих условий с целью продвижения переговорного процесса по урегулированию карабахской проблемы.

Эдвард Налбандян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, и с этой целью была отмечена важность выполнения достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Сопредседатели МГ ОБСЕ попросили глав МИД передать президентам двух стран их предложение касательно организации в течение текущего года саммита.

Была достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в сентябре с.г. в Нью-Йорке, в рамках Генассамблеи ООН.