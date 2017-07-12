Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ выступили с заявлением

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) – выступили с заявлением по итогам состоявшейся 11 июля в Брюсселе встречи с главами МИД Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым.

Как сообщается на официальном сайте ОБСЕ, на встрече продолжились обсуждения вокруг дальнейшей работы по урегулированию карабахской проблемы. Как указывается, на встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Министры договорились передать президентам своих стран предложение сопредседателей о проведении саммита высокого уровня в конце 2017 года. Сопредседатели предложили свою помощь в организации этого саммита.

Обсуждалась также текущая ситуация на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск.

Министры и сопредседатели согласились вновь встретиться в Нью-Йорке в сентябре – в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций».