Почему не прощают талантливым людям: последний фильм Анджея Вайды – видео

Классик польского кино Анджей Вайда в этом году должен был присутствовать на международном кинофестивале «Золотой абрикос» для получения присужденного ему «Параджановского талера». Однако он ушел из жизни, оставив миру свыше шести десятков фильмов. Его посмертную награду в Ереване получил посол Польши в Армении Ежи Марек Новаковский. Посол отметил, что для него большая честь получить из рук организаторов «Золотого абрикоса» награду мастера, чья смерть является большой потерей для мирового кинематографа.

10 июля в кинотеатре «Москва» показом последнего фильма всемирно известного польского режиссера “Послеобразы” стартовал день польского кино в рамках XIV международного кинофестиваля «Золотой абрикос».

Он рассказывает об известном в Польше художнике Владиславе Стржеминском, события киноленты разворачиваются в послевоенной Польше, Владислав Стржеминский работает преподавателем в одном из лодзинских учебных заведений. Как талантливый художник и соавтор теории унизма Стржеминский приобретает известность до Второй мировой войны. Студенты воспринимают его как «мессию современного искусства», тогда как руководство университета и министерство культуры о нем совсем другого мнения. В отличие от деятелей искусства, приверженных соцреализму и выполняющих задания коммунистической партии, Стржеминский не предает искусство и собственные принципы. Он отказывается подчиняться приказам партии и за это, в конце концов, его исключают из университета и Союза художников. Его выставочный зал разрушают, фрески уничтожают, лицензию аннулируют, однако студенты продолжают его поддерживать, посещая частные лекции мастера. Лишенный работы Стржеминский, потерявший руку и ногу, живет в нищете, без куска хлеба, однако коммунистические власти непоколебимы в своем решении погубить его. Это закон подлости – талантливых людей не прощают, ни посредственность, ни власть.

Фильм преподает урок нашей «придворной» интеллигенции, готовой предать свои принципы и принципы искусства. Одна из главных фраз фильма это ответ Владислава Стржеминского, когда его спрашивают, на чьей он стороне, художник отвечает – на своей стороне. И он до конца остается на своей «стороне» – партийный пафос, псевдоискусство, соцреализм, все это не для него.

Достойна внимания и другая фраза героя фильма, адресованная влюбленной в него студентке: «В любви и в искусстве нужно отдавать все, что у тебя есть».

Без руки и ноги, имеющий трудности передвижения Стржеминский является злом для режима, поскольку его кисть и светлые идеи гораздо могущественнее, чем пустая партийная идеология и ложные ценности.

Мы будем сильно скучать по Владиславу Стржеминскому, поскольку в нашей действительности не хватает таких деятелей искусства, каким был он, мы будем очень скучать и по Анджею Вайде, который в 90 лет снял сильный фильм, увековечив свое искусство.