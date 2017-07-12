Анкара хочет установить отношения с Ереваном: зампредседателя правящей партии Турции – Голос Америки

Турция хочет установить нормальные отношения с Арменией, сообщил «Голосу Америки» заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции, депутат парламента Равза Кавакчи Кан: «Мы имеем продолжительную историю с Арменией, и мы хотели бы развивать хорошие отношения, как и со всеми соседями и союзниками».

По мнению Кана, для урегулирования отношений необходимо урегулировать, как он сказал, наиболее явную проблему в отношениях двух стран: вопрос Геноцида армян, который Кан не признает, согласно официальной позиции его страны: «Думаю, важно строить хорошие отношения, если бы две стороны и международные историки вместе смогли бы урегулировать этот вопрос. И он не препятствовал бы больше нашим отношениям и позволил бы нам активизировать сотрудничество в ряде сфер».

Более осторожен в оценке перспектив улучшения армяно-турецких отношений в ближайшем будущем бывший посол США в Турции и Ираке Джеймс Джеффри: «Армяно-турецкие отношения покрыты толстым слоем льда, так как Турция, у которой сложные отношения с Россией, рассматривает Армению как союзника русских и иранцев».

Соединенные Штаты могут сыграть положительную роль в этом вопросе, помогая сторонам улучшить отношения, однако, в ближайшее время Белый дом будет занят другими более насущными вопросами: «Когда я был послом в Турции, США были очень тесно вовлечены [в этот вопрос], пытаясь достичь урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и улучшить армяно-турецкие отношения».

По словам дипломата, после проводимой президентом США Вудро Вильсоном 100 лет назад политики, Турция относится к Америке с подозрением: «У турецкого общества есть такое чувство, подозрение, что США постоянно пытаются лишить Турцию ее законного места под солнцем».

Источник – Армянская служба Голоса Америки