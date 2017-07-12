«О событиях 1 Марта действительно имеется много видеозаписей»: Геворг Костанян

Вчера руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян, обращаясь в парламенте к генеральному прокурору Артуру Давтяну, заявил, что он уже третий прокурор, который произносит очередные, ставшие шаблонными фразы по делу «1 Марта».

А дежурным предложением, со слов Пашиняна, было следующее: «Кого ни спросишь, как продвигается дело по «1 Марта», что предпринимается, в ответ звучит, что «проводятся необходимые действия для раскрытия убийств 1 марта 2008 года, с целью получения доказательств, для обоснования обвинений, выдвинутых против лиц, совершивших эти преступления».

Aravot.am в связи с этим обратился с вопросом к бывшему генеральному прокурору, ныне депутату, члену РПА Геворгу Костаняну, что критика Никола Пашиняна адресована и ему, что лично он сделал по делу «1 Марта», было ли что-то раскрыто, сдвинулось ли дело с места? Костанян ответил так: «Дело о гибели десяти человек расследовалось в рамках единого уголовного дела, что препятствовало эффективности следственной работы. Если в одном деле объединены дела, связанные с 10 жертвами, очевидно, что их эффективность не может быть явной. Следовательно, по моему поручению уголовное дело было разделено на 10 частей, и расследование начало вестись в рамках отдельных уголовных дел по каждому из десяти погибших. Отдельные дела приняли в производство отдельные следователи, и, следовательно, каждому уголовному делу уделялось отдельное внимание».

На наш вопрос, что это дало по большому счету, Геворг Костанян ответил: «Это обеспечивает эффективность расследования. Я не могу сейчас сказать, какие были осуществлены действия, потому что не владею информацией. Но я уверен, что эффективность расследования однозначно стала выше».

Никол Пашинян напомнил слова Роберта Кочаряна, что хронометраж видеоматериалов, снятых 1 марта, превышает тысячи часов. Неужели в этих материалах отсутствуют только эпизоды убийств, Геворг Костанян ответил: «Имеется множество эпизодов. По этим видео съемкам назначена экспертиза, у органа предварительного следствия есть своя позиция относительно каждого эпизода видеосъемки. Я не разделяю эпизод убийства или кого убили. По событиям 1 марта действительно есть множество записей, и все они изучаются органом предварительного следствия».