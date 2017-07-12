«Как премьер-министр представляет себе реформы с такими цифрами?» – «А1+»

Средств, выделенных для реформы сферы образования недостаточно, отметила сегодня в беседе с журналистами эксперт Анаит Бахшян. «Я хотела бы спросить у премьер-министра, если он в своем бизнесе хочет осуществить реформы, но финансирование сокращается, как он представляет себе реформу, как ее можно осуществить с такими цифрами?».

Результаты единых экзаменов свидетельствуют о том, что положение с качеством нашего образования особенно в сфере естественных наук ужасное. «По физике срезались 48 процентов, 41 процент – по химии, по географии только один человек получил 19 баллов».

По мнению эксперта Сероба Хачатряна, то, что написано в программе правительства в части образования, уже не представляет интереса. Он призывает должностных лиц не отдавать своих детей в элитные школы. «Пусть их дети учатся в тех школах, где они осуществили реформы».

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