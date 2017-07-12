В Ванадзоре продаются конфеты азербайджанского производства: фото

В беседе с Aravot.am Нарине Аветисян отметила, что конфетами ее угостили. Увидев надпись на обертке, она посетила тот магазин, где их купили – на рынке называемым «Лачинский коридор». А там уже их не было, обнаружила только одну конфету. Продавец сказал, что привезли из Тбилиси».

Жительница Ванадзора Наира Киракосян говорит, что она еще два года назад заметила, что в городе продают конфеты азербайджанского производства: «Это было в конце 2015 года. Пошла покупать польские конфеты, случайно увидела, что за 2000 драмов продают конфеты азербайджанского производства. Я им сказала – наши ребята идут на границу, охраняют ее, чтобы вы привозили и продавали азербайджанские конфеты? Вам не стыдно? Продавец сказал, а что делать, дешевые конфеты, продаем».

Пресс-секретарь государственной службы безопасности продовольственных товаров Нвард Аракелян в беседе с нами отметила, что работники инспекции после сигнала немедленно совершили обход указанной территории: «Вчера тоже были на обходе, но уже было или поздно, или указанный магазин был закрыт, или конфет не было. Сегодня вновь совершаем обход, когда найдут конфеты такого происхождения, после этого и поговорим о дальнейших шагах. Речь идет об одной конфете, мы должны понять, это носит массовый характер, или они появилась на рынке каким-то индивидуальным путем».

По словам Нвард Аракелян, они впервые получают из Ванадзора сигнал об азербайджанских конфетах.

Татевик КАЗАРЯН

Фото – из страницы Нарине Аветисян в Фейсбуке