Демократы в Конгрессе США намерены на этой неделе согласовать законопроект о санкциях против России

Конгрессмен Стени Хойер – второй по статусу среди демократов в Палате представителей – выразил убеждение, что республиканцы и демократы могут быстро урегулировать проблемы, из-за которых застопорилось продвижение законопроекта о санкциях против России.

Об этом передает Голос Америки.

«Я полагаю, что это – проблема, которую мы сможем быстро разрешить, и надеюсь, что руководство республиканцев будет сотрудничать с нами – с тем, чтобы обратиться к этой проблеме и на этой неделе представить законопроект для мощного, двухпартийного голосования», – отмечается в распространенном во вторник заявлении Хойера.

Фото – Голос Америки