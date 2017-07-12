Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:05 | Июль 12 2017
19:05 | Июль 12 2017

Демократы в Конгрессе США намерены на этой неделе согласовать законопроект о санкциях против России

Демократы в Конгрессе США намерены на этой неделе согласовать законопроект о санкциях против России

Конгрессмен Стени Хойер – второй по статусу среди демократов в Палате представителей – выразил убеждение, что республиканцы и демократы могут быстро урегулировать проблемы, из-за которых застопорилось продвижение законопроекта о санкциях против России.

Об этом передает Голос Америки.

Конгрессмен-демократ Стени Хойер

«Я полагаю, что это – проблема, которую мы сможем быстро разрешить, и надеюсь, что руководство республиканцев будет сотрудничать с нами – с тем, чтобы обратиться к этой проблеме и на этой неделе представить законопроект для мощного, двухпартийного голосования», – отмечается в распространенном во вторник заявлении Хойера.

Фото – Голос Америки

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Рубрики: Международные

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