Маргарит Есаян: «Франкофония для нас еще и важная площадка»

В 2018 году Армения возьмет на себя председательство в Организации стран Франкофонии сроком на два года. Осенью 2018 года состоится саммит Организации Франкофонии.

«Франкофония для нас является также важной площадкой для развития и укрепления двухсторонних отношений со странами – членами структуры. Для Армении очень важно быть открытой, видимой и доступной для всего мира, важно наше широкомасштабное участие в международных процессах.

То, что одной из самых молодых стран Франкофонии – Армении, в результате упорной конкуренции доверен штурвал организации с 50-летней историей, играющей важную роль в международных отношениях, говорит об авторитете, достигнутом нашим государством благодаря эффективной внешней политике, о доверии к нам и солидарности с нами», – отметила вчера депутат парламента Армении, глава делегации Армении в ПА Франкофонии Маргарит Есаян, выступая в Люксембурге на пленарном заседании 43-го саммита Парламентской Ассамблеи (ПА) Франкофонии.