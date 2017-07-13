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11:07 | Июль 13 2017

Турецкая газета «Milliyet» обратилась к теме отставки архиепископа Атешяна: Ermenihaber.am

Турецкая газета «Milliyet» обратилась к теме отставки архиепископа Атешяна: Ermenihaber.am

События вокруг выборов главы Константинопольской патриархии Армянской Апостольской  Церкви не остались вне внимания турецкой прессы. На этот раз к теме обратилась турецкая газета «Milliyet», коснувшись в частности подробностей отставки бывшего патриарха архиепископа Арама Атешяна.

Газета отмечает, что в общине были недовольны Арамом Атешяном, замещающим страдающего болезнью Альцгеймера патриарха Месропа Мутафяна.

С целью воспрепятствовать избранию нового патриарха в общине против него начался сбор подписей, а в мае общинные деятели объявили, что Атешян подал со своего поста в отставку.

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Рубрики: Международные, Пресса

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