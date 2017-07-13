«Армянская сторона должна как можно скорее воспользоваться разоблачениями болгарских документов и потребовать проведения тщательного расследования»

Ассоциированный эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Геворг Меликян считает, что армянская сторона должна не спекулировать на болгарских документах, в соответствии с которым Азербайджан поставлял оружие исламистским террористическим группам, а обратиться с предупреждением к международным организациям, что существуют подобные документы, подобные разоблачения, и они должны быть тщательно изучены:

«Армянская сторона должна быть более активной и как можно скорее воспользоваться разоблачениями болгарских документов и вовлечь международное сообщество. Для нас очень важно, чтобы международное сообщество предотвратило или смягчило нежелательные события в нашем регионе. Дело в том, что Азербайджан своей возможной вовлеченностью в поддержку терроризма может более чем обострить ситуацию, превратив в мишень данный регион.

Эти структуры, которым поставлялось оружие, могут оказать финансовую, политическую или военную помощь Азербайджану. Для безопасности Армении и региона крайне нежелательно прямое или косвенное сотрудничество Азербайджана с исламскими экстремистскими организациями».

Подробности – в печатном номере газеты «Аравот» от 11.07.2017г