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12:02 | Июль 13 2017

«Армянская сторона должна как можно скорее воспользоваться разоблачениями болгарских документов и потребовать проведения тщательного расследования»

«Армянская сторона должна как можно скорее воспользоваться разоблачениями болгарских документов и потребовать проведения тщательного расследования»

Ассоциированный эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Геворг Меликян считает, что армянская сторона должна не спекулировать на болгарских документах, в соответствии с которым Азербайджан поставлял оружие исламистским террористическим группам, а обратиться с предупреждением к международным организациям, что существуют подобные документы, подобные разоблачения, и они должны быть тщательно изучены:

«Армянская сторона должна быть более активной и как можно скорее воспользоваться разоблачениями болгарских документов и вовлечь международное сообщество. Для нас очень важно, чтобы  международное сообщество предотвратило или смягчило нежелательные события в нашем регионе. Дело в том, что Азербайджан своей возможной вовлеченностью в поддержку терроризма может более чем обострить ситуацию, превратив в мишень данный регион.

Эти структуры, которым поставлялось оружие, могут оказать финансовую, политическую или военную помощь Азербайджану. Для безопасности Армении и региона крайне нежелательно прямое или косвенное сотрудничество Азербайджана с исламскими экстремистскими организациями».

Подробности – в печатном номере газеты «Аравот» от 11.07.2017г

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Рубрики: Газета «Аравот», Международные, Политика

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