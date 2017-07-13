Форум гражданского общества Восточного партнерства: призываем конфликтующие стороны категорически отказаться от размещения огневых точек в населенных пунктах

Разделяя боль утраты и выражая глубокие соболезнования по случаю смерти мирных жителей азербайджанского села Алханлу,

Отмечая, что, несмотря на действующее с мая 1994 года режим перемирия, с обеих сторон пострадали сотни мирных жителей и множество гражданских объектов,

Подчеркивая, что после развязанной Азербайджаном в апреле прошлого года четырехдневной войны безопасность гражданского населения стала более уязвимой, а относительный мир в регионе более хрупким,

Выражая свое возмущение по поводу убийства в ходе прошлогодней агрессии во дворе школы в Мартуни армянского подростка, зверств по отношению к мирному населению села Талиш и армянских солдат, а также безнаказанности азербайджанских военнослужащих, совершивших эти преступления,

Отмечая, что безразличие по отношению к военным преступлениям увеличивает бесчеловечность и жестокость этих преступлений,

Присоединяясь к призывам международных и национальных организаций – детально расследовать трагический инцидент в деревне Алханли, а также предшествующие этому событию случаи гибели мирного населения и разрушения гражданских объектов,

Напоминая об ответственности Баку по невыполнению обязательств о внедрении механизмов контроля приграничных инцидентов,

Оценивая как проявление лицемерия, одностороннего и неконструктивного подхода требования соседней страны, адресованные Минской группе и международным структурам – расследовать последний случай,

Указывая на то, что закрытие ереванского офиса ОБСЕ – по инициативе официального Баку выявляет намерение Азербайджана снизить роль международных институтов,

Выступая в пользу политического урегулирования карабахского конфликта,

Мы – члены Форума гражданского общества Восточного партнерства призываем

– конфликтующие стороны – категорически отказаться от размещения огневых точек в населенных пунктах, исключить перестрелки, вооруженные столкновения, диверсионные действия, в результате которых страдает мирное население,

– Европейский союз и международное сообщество – оказать решающее давление на Азербайджан, чтобы эта страна отказалась от блокирования соглашений, достигнутых 16 мая 2016 года в Вене и 2- июня 2016 года в Санкт-Петербурге

– Партнеров Форума гражданского общества Восточного партнерства – выразить свою принципиальную позицию о необходимости безотлагательного внедрения механизмов расследования, а также устранения искусственных препятствий на пути конструктивного диалога, в том числе и незаконного преследования журналистов и активистов.