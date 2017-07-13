МИД Азербайджана: на встрече глав МИД «не было обсуждено создание каких-либо механизмов»

«На встрече сопредседатели Минской Группы ОБСЕ предложили провести в этом году встречу министров иностранных дел в рамках сессии Генассамблеи ООН. Азербайджанская сторона дала согласие на это предложение», – заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с проведенной 11 июля 2017 года встречей глав МИД Армении и Азербайджана в Брюсселе.

Об этом передает агентство АПА.

Он сказал, что выдвинутое сопредседателями предложение о проведении встречи президентов Азербайджана и Армении будет доведено министрами иностранных дел обеих стран до сведения глав государств, добавив, что осенью 2017 года планируется повторный визит сопредседателей в регион.

По словам Х.Гаджиева, на встрече Мамедъяров-Налбандян «не было обсуждено создание каких-либо механизмов».