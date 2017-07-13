Эдуард Шармазанов: сопредседатели тоже должны уважать обязательства, принятые при их посредничестве

«Не думаю, что эта встреча что-то серьезно изменит. Прогресс в переговорном процессе – я бы не сказал. Может быть, положительные подвижки, так как еще одна встреча намечается в Нью-Йорке, а также в течение года встреча с участием президентов. Но встреча президентов должна быть очень серьезной. Не хочу заявлять категорически, но если сопредседателям не удается привести Азербайджан в поле конструктивности, то о чем должны говорить президенты? Армянская сторона никогда не отказывалась от встреч, армянская сторона уважает свои обязательства. Думаю, и сопредседатели должны уважать те обязательства, которые в Вене и Санкт-Петербурге были приняты при их посредничестве», – в беседе с Aravot.am сказал вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, комментируя состоявшуюся вчера вечером встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

«Армянская сторона еще раз подтвердила необходимость выполнения договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге. Не знаю, оказывают ли сопредседатели давление на Азербайджан, или чем они там занимаются, но они должны уважать свои обязательства. Азербайджан пытается сделать все, чтобы не выполнять эти обязательства, создавать новую эскалацию, устраивать новый саботаж, шантажировать», – добавил Шармазанов.

Отметим, что в распространенном МИД Армении пресс-релизе говорится: «На встрече были продолжены обсуждения вокруг создания соответствующих условий для продвижения переговорного процесса по Карабахскому урегулированию. Эдвард Налбандян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения и с этой целью подчеркнул необходимость выполнения договоренностей, достигнутых на Венском и Петербургском саммитах». Нет ни слова о реакции или позиции, высказанной министром иностранных дел Азербайджана. «Азербайджанцы пока настроены деструктивно», – объясняет Эдуард Шармазанов, добавив, что договоренность еще об одной встрече министров иностранных дел после этой встречи в сентябре в Нью-Йорке, говорит о том, что лучше встречаться, чем не встречаться.

«Но, это свидетельствует еще и о том, что Азербайджан на деле пока еще продолжает отвергать выполнение Венских и Петербургских договоренностей. Армения продолжает ужесточать свои позиции, и поступает очень правильно. Но здесь международное сообщество должно понять, что встречаться только ради встреч, организовывать встречи, саммиты… Мы, конечно, сторонники мирных переговоров и видим урегулирование проблемы исключительно переговорным путем, но без выполнения Венских и Санкт-петербургских договоренностей прогресса добиться невозможно. Тогда как ни в официальном сообщении МИД Армении, ни в азербайджанской прессе о позиции азербайджанской стороны ничего не сказано», – сказал наш собеседник, напомнив, что Венские и Санкт-петербургские договоренности последовали за апрельской войной.

Тогда все три сопредседателя отметили, что выполнение условий режима прекращения огня 1994-95гг. является обязательным условием, а затем должно последовать внедрение механизмов доверия: «Теперь, если мы не внедряем механизм доверия, не знаем, кто начал стрельбу, чтобы говорить конкретно, адресно, о чем же тогда идет речь?»

Эдуард Шармазанов считает положительным то, что накануне этой встречи, во время встречи глав внешнеполитических ведомств России и Армении, Эдуард Налбандян высказался четко, а за день до этого, в присутствии азербайджанцев отметил, что единственным ответственным за гибель мирных людей является Азербайджан, и что Азербайджан прячется за спины мирных жителей.