Депутат Европарламента призывает Азербайджан согласиться на внедрение механизмов расследования

Депутат Европарламента Чарльз Тэннок призвал Азербайджан согласиться с внедрением механизмов расследования на линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил. Об этом говорится в распространенном депутатом заявлении:

«Недавнее обострение на линии соприкосновения Арцаха вызывает глубокую озабоченность. Гибель двух гражданских лиц Азербайджана 4-го июля вызывает большое сожаление, и я выражаю свои соболезнования друзьям и родным Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы. Сообщения, что Азербайджан преднамеренно размещает военную технику на гражданской территории, целью чего является использование людей в качестве щита, вызывает глубокую озабоченность, и такие действия противоречат Женевской конвенции.

Крайне необходимо полностью расследовать этот инцидент, а сторонам вернуться к Минскому процессу, как способ ослабить существующую напряженность. Армения согласилась на введение независимых механизмов расследования ОБСЕ, и я призываю Азербайджан поступить так же», – говорится в заявлении.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН