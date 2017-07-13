Фракция «Движение-88» выдвинула на пост президента Арцаха кандидатуру Эдуарда Агабекяна

Фракция парламента Арцаха «Движение-88» выдвинула на пост президента Республики Арцах кандидатуру главы фракции Эдуарда Агабекяна. В беседе с Aravot.am руководитель фракции Эдуард Агабекян напомнил, что в Национальном Собрании Арцаха силы распределены следующим образом: 29 из 33 депутатов – представители власти, а затем добавил: «Мы представим наше мнение, наши подходы и наши тревоги. Мы попытаемся донести все это до депутатов, а они пусть потом решают».

Он отметил, что намерены повторить все высказанные ими мнения на протяжении последних 10 лет.

По его словам, они выступят с новыми предложениями во всех сферах, а относительно Арцахской проблемы Эдуард Агабекян высказал свое мнение: «Степанакерт должен стать стороной переговоров. Никто не имеет права говорить от его имени. Степанакерт должен высказать свое мнение, как это было прежде».

Давид АБАГЯН