Нелепые комиссионные и НДС: «Айкакан жаманак»

Еще более интересным, чем размер комиссионных, является тот факт, что при уплате местных налогов граждане также платят налог на добавленную стоимость.

Хотя вице-мэр Еревана пояснил, что НДС взимается со всех платежей операторам мобильной связи, это не меняет реальности, местный налог фактически взимается с НДС.

И вообще власти Армении любят все облагать налогом на добавленную стоимость, что порой приводит к таким нелепым итогам. У нас в стране НДС облагаются даже ввозимые для личного пользования автомашины, что просто нонсенс.

Если так будет продолжаться и дальше, то не исключено, что вскоре вместе с НДС будут взиматься не только местные налоги на автостоянки, но и другие сборы… Например, пошлины, выплачиваемые в суде. В конце концов, почему бы и нет?

Давайте начнем облагать НДС даже налоги … К примеру, обложим налогом взимаемые около 26% подоходного налога с зарплаты граждан, чтобы они платили 5,2% налог на добавленную стоимость за прибыль со своей «зарплаты».

Можно пойти еще дальше и начать взимать НДС с самого НДС… Назвать это тем, что НДС уплачивается за услуги по оплате НДС. Поверьте, это не менее серьезно, чем взимание налога на добавленную стоимость за ввозимые подержанные автомобили или НДС на местный налог за автостоянку.

Даниел ИОАННИСЯН

