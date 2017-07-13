«Москва превратила Азербайджан в дойную корову»: «168 жам»

Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи 11 июля в Брюсселе министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова свидетельствует о том, что данная встреча оказалась довольно-таки непродуктивной. Ранее Налбандян во время встречи министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ объявил, что до тех пор, пока не выполнены Венские и Санкт-Петербургские договоренности, всю ответственность за ситуацию несет Азербайджан. Мамедъяров, в свою очередь, заявил, что вопрос должен быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана. Другими словами, стороны непреклонны в своих подходах. В Брюсселе министров согласились передать своим президентам предложение Минской группы – об организации в этом году встречи на самом высоком уровне, а следующая встреча Эдварда Налбандяна и Мамедъярова запланирована на сентябрь этого года в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

О ситуации вокруг Карабахского конфликта и возможных будущих событиях мы побеседовали с обозревателем информационного агентства «Регнум», политологом Станиславом Тарасовым.

– В Армении некоторые аналитики считают, что роль России в урегулировании Карабахского конфликта давно уже перешагнула за менторскую черту, и Москва будет в жесткой форме навязывать сторонам свою волю, предпринимая при необходимости соответствующие шаги.

– Москва не желает, чтобы там вновь возник и разгорелся конфликт. Москва дала понять Азербайджану, чтобы апрельский синдром 2016 года больше не повторился. Если мы во время войны в апреле выступали только в роли миротворцев, то сейчас Москва дает понять Азербайджану, что однозначно поддержит Армению. Отсюда и начинается Бакинский синдром, Азербайджан нервничает. Их единственным союзником является Турция, на которую они могут положиться, но турки сейчас сами заняты борьбой за свою территориальную целостность, имеется курдская проблема, и ни в коем случае нельзя портить отношения с Москвой. Азербайджан остается один, и его никто не поддерживает. Американцы также не проявляют особого интереса. И азербайджанцы пытаются привлечь внимание созданием напряженности на линии соприкосновения. Но этот внимание может оказаться для них нежелательным, однажды Минская группа е стерпит и выступит с инициативой, чтобы Совет безопасности ООН принял новую резолюцию, по которой, так сказать, будет осуществлена политика принуждения к миру. И это совершенно невыгодно для Азербайджана, потому что он в любом случае теряет Карабах.

– Но в то же время Россия продолжает поставлять оружие в Баку, и накануне встречи в Брюсселе Россия отправила в Азербайджан ракеты для установки «Солнцепек». То есть, по сути, Россия дает карт-бланш Азербайджану на развязывание новой войны в Арцахе.

– Нет, это не так. Давайте судить по иному, Москва действует очень ясно, она забирает эти деньги у Баку. Азербайджан является нефтяной страной, и Москва превратила ее в дойную корову. Азербайджан стал дойной коровой и для Запада, который пытается заполучить эти ресурсы. Дойной коровой стал и военно-промышленный комплекс – если у тебя есть деньги, то плати. Россия поставляет Армении оружие совершенно по другим ценам, причем, поставляет такие виды вооружений, которые позволяют удерживать в регионе баланс сил. В этой ситуации есть некоторый цинизм, но этот цинизм более унизителен для Азербайджана.

Гаяне ХАЧАТРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»