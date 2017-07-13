Максим Венгеров: «Армянский зритель иной, он очень эмоционален»

12 июля завершается первый конкурс-фестиваль «Армения», который стартовал 4-го июля. Фестиваль проводится по инициативе Государственного молодежного оркестра и Европейского фонда поддержки культуре при содействии Министерства культуры Армении. Вчера, 11 июля, художественный руководитель фестиваля Сергей Смбатян и знаменитый скрипач, двойной лауреат «Грэмми» Максим Венгеров подвели итоги фестиваля в пресс-центре «Спутник Армения».

Как отметил Сергей Смбатян, приезд Максима Венгерова это событие. По его словам, фестиваль, победители которого будут объявлены завтра, удался. Максим Венгеров в свою очередь сказал, что для него это честь выступать в стране культуры и солнечной Армении. «Зритель в Армении иной, очень эмоциональный. Причем, я сам весьма эмоционален. Во время нашего последнего концерта в Армении нам так аплодировали, словно это был рок-концерт. Так что, для меня выступать в Армении всегда праздник». На концерте в Ереване он выступит со скрипичным концертом Брамса, который, по его словам, является вершиной для скрипичных произведений.

Максим Венгеров добавил, что он очень близок с израильским пианистом и дирижер Ваагном Папяном: «Для меня он больше, чем музыкант, он мой друг и брат».

В ходе пресс-конференции был упомянут и его брюссельский концерт вместе с Мишей Майским, в рамках мероприятий к 100-летию Геноцида армян. Он сказал, что музыка для него вне политики, своего рода эсперанто, который понимают все, независимо от политических разногласий.

На пресс-конференции речь зашла также о концерте с участием Венгерова «Лола, танго, рок». Скрипач отметил, что он любит экспериментировать, но против смешивания разных стилей. «Музыка должна оставаться чистой. Если я играю Баха, значит, это должен быть Бах, нельзя смешивать музыкальные стили, это ведет к деградации музыки».

Известный музыкант рассказал, как он несколько раз терял скрипку Страдивари. Один раз он забыл ее в поезде, а один раз забыл до посадки в поезд, и ему пришлось бегом мчаться за скрипкой, чтобы за 20 минут успеть вернуться и сесть в поезд, а в третий раз забыл в ресторане, к счастью, скрипку нашлась.