Интерпол ответил отказом на требование режима Алиева объявить евродепутата Яромира Штетину в международный розыск

Интерпол ответил отказом на требование Азербайджана объявить чешского евродепутата Яромира Штетину в международный розыск. Об этом сообщает Радио Прага (Radio Praha) со ссылкой на пресс-релиз Европейской народной партии, членом клуба которой является Штетина.

Лионское отделение Интерпола также обратилось с распоряжением к странам-членам, чтобы они устранили требование из своих национальных баз данных и не руководствовались им.

«Органы в Баку обвинили Яромира Штетину после его февральского визита в Нагорный Карабах в нарушении азербайджанских законов. Совместно с евродепутатами из Люксембурга и Кипра он посетил Карабах в день проведения местного референдума, на котором было принято решение о принятии новой Конституции», – пишет СМИ.

«В нее входит положение об ограничении полномочий президента и переименовании данной территории в Республику Арцах – староармянское название Нагорного Карабаха», – указывает Радио Прага.

«Не поддерживать в этом конфликте Нагорный Карабах означает выражать согласие с национальной политикой на Кавказе, которую практиковал Сталин», – подчеркнул Штетина. По его словам, выдача ордера на арест трех евродепутатов имела целью запугать сотни международных специалистов, которые в настоящее время работают в Карабахе.

Отметим, ранее заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись возбуждения Генеральной прокуратурой Азербайджана уголовного дела против депутатов Европарламента, посетивших Республику Арцах с целью осуществления наблюдательской миссии на состоявшемся 20 февраля конституционном референдуме, заявил: «Власти Азербайджана уже давно все превращают в курьез – и международное право, и даже свою внутреннюю жизнь». «Это просто курьез, что не может никоим образом повлиять на визиты в Арцах», – отметил замглавы МИД Армении.