Уровень армяно-французских торгово-экономических отношений неудовлетворителен: посол Франции в Армении

Уровень армяно-французских торгово-экономических отношений не является удовлетворительным. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

«Ежегодный товарооборот составляет 50 млн. евро», – сказал посол.

По словам посла, вероятно, это обусловлено тем, что в Западной Европе не так хорошо знакомы с армянским рынком. Однако Жан-Франсуа Шарпантье также отметил, что достаточно крупные французские компании уже проявили свою заинтересованность в армянском рынке.

«Говоря армянский рынок, французские компании подразумевают также потенциально другие возможности, например – выход на иранский рынок, членство Армении в ЕАЭС также может обеспечить определенные перспективы», – добавил французский дипломат.

В то же время посол отметил: несмотря на скромные объемы торгового оборота между двумя странами, представленность французских компаний на армянском рынке существенная.

Жан-Франсуа Шарпантье по части инвестиций отметил, что в данной сфере ситуация несколько лучше, в Армении действуют французские компании.

По словам посла, для интересующихся армянским рынком французских компаний важно также мнение уже действующих в республике французских предприятий.

Отвечая на вопрос, внушают ли оптимизм французским предпринимателям шаги, предпринятые правительством Армении в целях улучшения инвестиционной среды в стране, посол сказал, что интерес со стороны французских компаний также обусловлен и факторами доверия, созданными правительством Армении.

На вопрос о плюсах и минусах, возможностях и проблемах в случае подписания рамочного соглашения между Арменией и ЕС, посол Франции в РА отметил, что существует множество пунктов, которые направлены на улучшение бизнес-среды между Арменией и ЕС.