Серж Саргсян побывал на одной из боевых позиций в Тавуше

Президент Армении, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Серж Саргсян сегодня с рабочим визитом отправился в марз Тавуш, передает пресс-служба Президента Армении.

Президент побывал на одной из боевых позиций, дислоцированных на северо-востоке границы, обошел боевой опорный пункт, ознакомился с несением боевой службы и бытовыми условиями военнослужащих, состоянием инженерных и укрепительных сооружений, уровнем боевой подготовки.

Президент подарками поощрил выделившихся в ходе несения службы самоотверженностью и храбростью военнослужащих и офицеров.

Глава государства поблагодарил защитников Родины, пожелав им успехов, доброй службы, подчеркнув, что их добросовестная служба ценится и благодаря им армянский народ может жить спокойно, работать и развивать нашу Родину.

Затем Серж Саргсян принял участие в торжественной церемонии открытия нового места постоянной дислокации воинской части Иджевана, где с речами выступили министр обороны Армении, командир воинской части и другие.

Президент совершил экскурсию по казарме, ознакомился с условиями, побеседовал с личным составом, в столовой пообедал с военными и командирами.

В тот же день в санатории министерства обороны «Горная Армения» в Дилижане президент Армении дал интервью программе «Р-Эволюция» телеканала «Армения».