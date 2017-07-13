Министр транспорта и связи надеется, что в вскоре появятся новости об альтернативной Ларсу дороге: видео

Вчера министр транспорта, связи и по информационным технологиям Ваан Мартиросян, комментируя публикацию в российской газете «Коммерсант», где издание пишет, что между Россией и Грузией ведутся переговоры о задействовании дорог, и стороны договорились воплотить в жизнь заключенный между этими странами в 2011 году договор «О торговых коридорах», которые будут проходить по территории Южной Осетии и Абхазии, сказал, что переговоры об альтернативе Ларсу продолжаются: «Во-первых, это зависит от грузино-российских отношений. Ведутся работы, надеемся, что в ближайшем будущем появится и решение».

По словам министра, ведется активное строительство автомагистрали «Север-Юг». Согласно Ваану Мартиросяну, проблемы, которые были причиной задержки сроков строительных работ, решены: «Каждый день в среднем бетонируется 300 метров дороги, параллельно готовится основание под дорогу, участок Гюмри-Ереван будет готов летом 2019 года».

Министр сказал, что испанская компания, которая ранее допустила злоупотребления, оштрафована, и выплатила эти суммы.